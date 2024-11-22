Верховный суд Латвии отказался возбуждать кассационное производство, в результате чего вступил в законную силу обвинительный приговор, согласно которому похититель мобильных телефонов был приговорен к трем годам лишения свободы, сообщили агентству LETA в суде.

Обвиняемый просматривал объявления в социальной сети "Фейсбук", связался с людьми, желающими продать свои мобильные телефоны, и договаривался с ними о встрече.

От действий обвиняемого мужчины пострадали пять человек. Одну из своих жертв обвиняемый ограбил без применения насилия, а остальные получили удары. Несмотря на это, один из потерпевших так крепко держал свои вещи, что обвиняемый не смог их вырвать.

Несмотря на то, что ранее приговором суда обвиняемый был лишен права управления транспортным средством, на одну встречу с владельцем мобильного телефона он приехал на автомобиле.

Рижский городской суд признал подсудимого виновным в трёх разбойных нападениях, покушении на грабеж, краже и уклонении от исполнения решения суда.

За совершение указанных уголовных преступлений обвиняемый был приговорен к лишению свободы сроком на три года. При вынесении наказания суд учел характер уголовного правонарушения, причиненный ущерб и личность виновного. Нашлось всего одно смягчающее обстоятельство – откровенное признание и сожаление о содеянном. Также было установлено одно отягчающее обстоятельство - рецидив уголовных преступлений.

К указанному приговору был также добавлен ранее не отбытый приговор.

Подсудимый хотел смягчить приговор, но Видземский районный суд оставил обжалованный приговор без изменения. Верховный суд тоже оставил ранее вынесенный приговор без изменения.

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