В субботу, 23 ноября, в Риге, в районе Агенскалнс, при пожаре из нежилого здании были спасены десять человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

Как заметило агентство LETA, пожар произошел в здании на улице Эдуарда Смилгя, 44, недалеко от перекрестка с улицей Бариню. На месте происшествия находились несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи.

VUGD сообщила, что вызов поступил в 14.42 в четырехэтажное нежилое многоквартирное здание на улице Смилгя.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на третьем этаже здания открытым пламенем горят бытовые вещи и пол на площади 150 квадратных метров. Из задымленного и горящего здания были спасены десять человек, которых вывели с помощью спасательных масок и сняли с этажей с помощью автолестниц. Два человека получили травмы.

Незадолго после 16.00 распространение огня было ограничено, однако работа на месте происшествия продолжается.

В тушении пожара участвовало более 30 спасателей с семью пожарными машинами и двумя автолестницами.

Во время тушения пожара на соседнем перекрестке не работал светофор, но, как заметило агентство LETA, пробок не образовалось.

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