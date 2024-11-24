В Латвии растет поголовье диких волков. В прошлом году около семидесяти крестьянских хозяйств, занимавшихся разведением овец, были вынуждены прекратить работу. Охотники утверждают, что видели хищников вблизи Риги, сообщает LSM+ в программе "Сегодня вечером".

Алита Мейере — владелица крестьянского хозяйства Dekšņi 1 из Алуксненского края. Мейере сообщила, что волки ночью задрали соседскую овцу — от нее практические ничего не осталось. И хищников невозможно остановить.

"Когда он хочет есть, он и трехметровый забор преодолеет. Если на его пути будет деревянный хлев, то он все разнесет, вырвет зубами доски. Может только каменный хлев спасёт, но и там он все равно подкопает снизу. Ему все равно как. Хлев — это не безопасное место, в котором можно защитить животных", — сказала глава крестьянского хозяйства Dekšņi 1.

Алита знает, о чём говорит. В прошлом году волки напали и на её стадо. После этого случая она нашла довольно интересный способ, как сохранить оставшихся овец.

"У меня есть лошади, они защищают овец. Были случаи, когда овец задрали, а часть из них утром оказалась возле лошадей. И они ищут приют и защиты у лошадей, потому что лошади более крупные животные. У нас были случаи, когда волки по поселку гуляют средь бела дня. И когда волкам не будет, что есть, вместо наших овец и косуль, то они начнут охотиться на людей. И, возможно, тогда что-то сдвинется с мертвой точки", — отметила она.

Серый волк — охраняемый в Евросоюзе вид. Ежегодно в Латвии разрешено отстрелитьвать до 300 волков. По мнению охотников, лимит нужно увеличить минимум вдвое.

"У нас только за прошлый год свою деятельность прекратило около 70 хозяйств, которые занимались выращиванием овец. Так что эта проблема очень серьезная. И она в прошлом году была поднята на уровне Сейма. Триста волков — это вообще ничто. Потому что в нынешний момент это поголовье, я считаю, минимум 2000. Возможно, и более, до 3000 доходит. И, как минимум, необходимо отстреливать уже 600-900 волков", — сказал глава латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс.

По наблюдениям охотника, сейчас волки активно обучают свое молодое потомство — одну овцу съедят, а 20 убьют просто в качестве учебного пособия для молодняка. Кроме того, они собираются в крупные стаи — до 14 особей.

"И относительно того, что волк ловит больных, хромых каких-то, это самое глупое, что может придумать человек. Когда вы идете на базар, вы же гнилые яблоки не покупаете. Волк точно так же, он выбирает в лесу самое вкусное, то, что ему нравится. Молодую беременную самку жирную, но ни в коем случае какого-то доходягу, который больной, от которого волк может заразиться", — сказал Барвикс.

По словам Харалдда Барвикса, фотоловушки охотников фиксируют волков уже и в окрестностях столицы.

"Волки приблизились к границе Риги. И везде, со всех сторон: и Адажи, и Гаркалне, и Марупе, и Олайне. Везде, в принципе, вокруг Риги. Приблизились уже к городу. Они не боятся людей, привыкли к урбанистической среде и очень хорошо себя чувствуют", — добавил он.

В Минземледелия сообщают, что в Латвии сезон охоты на серого волка начался 15 июля, и весь разрешенный объем волков еще не отстрелян. Так что все законные возможности для охоты еще не реализованы. Кроме того, там призывают фермеров страховать свои стада.

"Обеспечение успешного управления рисками на ферме также является финансовой ответственностью фермера. Фермер имеет возможность застраховать свое стадо от хищников. Однако, если руководитель хозяйства не примет эффективных профилактических мер, то страховщик может не предложить страховую услугу или услуга может оказаться слишком дорогой, поскольку страховая компания принимает на себя высокий риск", — заявила представитель Министерства земледелия Дагния Муцениеце.

В Министерстве разработан механизм помощи крестьянским хозяйствам. Можно будет получить средства, чтобы оборудовать фермы заборами, а также закупить сторожевых собак. Эти деньги будут доступны крестьянам с весны следующего года.

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