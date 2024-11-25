В понедельник рано утром в Вильнюсе упал самолет.

В понедельник рано утром в Вильнюсе упал грузовой самолет Boeing 757. В результате авиакатастрофы погиб пилот самолета, сообщает Delfi.lt. Литовские власти не исключают, что причиной аварии мог стать теракт.

Самолет, принадлежавший немецкой компании по доставке грузов DHL, потерпел аварию около 05:28. Рейс выполняла авиакомпания SwissAir. Самолет заходил на посадку в Вильнюсском аэропорту, но, по предварительным данным, за несколько километров до взлетно-посадочной полосы разрушился в воздухе, упал на территорию двухэтажного жилого дома и загорелся. По счастливой случайности, на земле никто не пострадал - обломки самолета упали на хозяйственные постройки и автомобиль. В доме четыре квартиры, в них живут три семьи.

Полиция и пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения самолета. На борту самолета находились четыре человека, один из них, пилот - погиб, заявил глава пожарной службы Литвы Ренатас Пожела. Два человека доставлены в больницу, поиски третьего продолжаются. В 7.33 пожар на месте падения самолета был локализован.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома пока нет. На месте работают 7 автоцистерн и пожарные аэропорта.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.









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