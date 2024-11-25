В понедельник рано утром в Вильнюсе упал грузовой самолет Boeing 757. В результате авиакатастрофы погиб пилот самолета, сообщает Delfi.lt. Литовские власти не исключают, что причиной аварии мог стать теракт.

Самолет, принадлежавший немецкой компании по доставке грузов DHL, потерпел аварию около 05:28. Рейс из Лейпцига выполняла авиакомпания SwissAir. Самолет заходил на посадку в Вильнюсском аэропорту, но, по предварительным данным, за несколько километров до взлетно-посадочной полосы разрушился в воздухе, упал на территорию двухэтажного жилого дома и загорелся. По счастливой случайности, на земле никто не пострадал - обломки самолета упали на хозяйственные постройки и автомобиль. В доме четыре квартиры, в них живут три семьи.

Полиция и пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения самолета. На борту самолета находились четыре человека, один из них, пилот - погиб, заявил глава пожарной службы Литвы Ренатас Пожела. Два человека доставлены в больницу, поиски третьего продолжаются. В 7.33 пожар на месте падения самолета был локализован.

Пока рано связывать утреннее крушение грузового самолета в Вильнюсе с саботажем, но возможность терроризма исключать нельзя, считает глава Департамента государственной безопасности (ДГБ).

"На данный момент, насколько известно, наверное, преждевременно связывать это с чем-то или бросать куда-то обвинения", - сказал в понедельник Дарюс Яунишкис.

"У нас не было никакой предварительной информации на этот счет", - добавил он.

Однако глава ДГБ отметил, что "мы не можем исключить версию терроризма".

"Мы видим, что Россия становится в определенном смысле все агрессивнее, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже вышли в эфир, чтобы рассказать об опасностях и случаях диверсий или угрозе терроризма", - сказал Яунишкис.

"Мы не можем исключить и эту версию", - сказал он.

Глава ДГБ сообщил, что Литва также сотрудничает с зарубежными партнерами в связи с катастрофой.

Руководитель полиции Арунас Паулаускас также заявил в понедельник утром, что версия терроризма не исключается, но, скорее всего, это либо техническая авария, либо человеческая ошибка.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL.

Руководитель Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил на пресс-конференции, что на данный момент причины аварии неизвестны. Одной из версий, по его словам, может быть террористический акт. Глава полиции генерал Арунас Паулаускас также не стал отрицать вероятности теракта, но заявил, что не стоит спешить с выводами: "Впереди много работы. Я думаю, что осмотр места происшествия, сбор доказательств может занять всю неделю. Быстрых ответов на вопросы не будет".

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.









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