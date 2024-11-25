В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате аварий один человек погиб, 14 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.
Среди пострадавших был один пешеход.
В воскресенье на дороге Рамата - Мазсалаца - Вилзени - Дикли в Коценской волости Валмиерского края водитель автомобиля Audi съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии пострадали три человека, один погиб.
За вождение в состоянии опьянения полиция в воскресенье задержала четырех водителей. Все четверо находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь