В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в результате аварий один человек погиб, 14 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших был один пешеход.

В воскресенье на дороге Рамата - Мазсалаца - Вилзени - Дикли в Коценской волости Валмиерского края водитель автомобиля Audi съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии пострадали три человека, один погиб.

За вождение в состоянии опьянения полиция в воскресенье задержала четырех водителей. Все четверо находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и будут привлечены к уголовной ответственности.

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