Как уже сообщалось, утром 25 ноября в Литве, при заходе на посадку потерпел крушение грузовой самолет компании DHL.

В 05.31 полиция получила сообщение о падении самолета в Вильнюсе. Изначально сообщалось, что в самолете находились четыре человека: два члена экипажа и два работника компании.

Из жилого дома, который зацепило крылом самолета, эвакуировали 12 человек, еще двоих эвакуировали из соседнего дома. Жители не пострадали. Ехавший на работу мужчина случайно стал очевидцем происшествия - его видеорегистратор снял инцидент. Читатель поделился этом видео с Delfi.

На данный момент известно, что двое пострадавших доставлены в больницу, один погиб. Информации о четвертом человеке, находившимся на борту самолета, пока нет.

Жительница дома, который находится недалеко от места происшествия, Патриция рассказала Delfi, что ее муж в 5.30 ч. ушел на работу и в сообщении написал ей, что на улице сильный ветер, погода плохая.

"И тут я услышала звук, как от сильного ветра. Я думала, что где-то крышу сорвало. Но потом подумала, что звук слишком громкий. Тогда я вскочила из кровати, выбежала через дверь и увидела, что между соседними домами поднялся столб дыма и огня.

Муж стал мне писать, что между соседними домами что-то упало, много дыма. Скорее всего, это не взрыв, а упал самолет. Тогда мне все стали звонить и писать, сообщили, что между соседними домами упал самолет. Но все живы, здоровы, мы сразу стали обзванивать всех соседей", – рассказала женщина.

Она знакома со всеми жильцами дома, во дворе которого упал самолет. Патриция сказала, что со всеми из них созванивалась. "Все здоровы. Правда, домой они не попадут не меньше недели. Одни сказали, что поедут к дочке, другие не знали, куда им деваться. Там был двухэтажный дом, разделенный на квартиры. Часть дома одних соседей полностью сгорела, вторая выгорела наполовину", – рассказала Патриция.

По ее словам, сосед слышал громкое гудение двигателя самолета. "У них этот самолет за забором упал", – сказала Патриция.

Delfi поговорил и с жительницей дома, который стоит рядом с поврежденным домом. Ольга во время падения самолета была дома. "В течение 30 секунд чувствовалась сильная вибрация, раздался сильный взрыв, очень громкий звук был. Потом в конце дома я увидела пламя <...>. Скорее всего, вылилось топливо, начался пожар. Повсюду валялись обломки самолета, много посылок. Машина одного соседа оказалась в соседнем дворе", – сказала Ольга. "Дом рухнул: половина обгорела, половина, может, цела. Не знаю, жителей не пускают", – сказала она.

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