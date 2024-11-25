Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников Рижской муниципальной полиции (РМП), подозреваемых в необоснованном применении насилия в отношении подростка.

В ходе предварительного следствия установлено, что полицейские при задержании подростка превысили свои служебные полномочия и применили насилие.

В отношении одного сотрудника РМП применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако ему запрещено занимать определенные должности в Рижской муниципальной полиции. Со вторым полицейским трудовые отношения прекращены.

Информацию о правонарушениях, допущенных полицейскими, Бюро внутренней безопасности передали Госполиция и РМП.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !