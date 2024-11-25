Госполиция разыскивает гражданина Беларуси Яна Шилу (2007 г.р.), которого в последний раз видели 24 ноября, в 05.20, когда он выходил из своего дома в Марупе по улице Малдугуню.
Уходя из дома, юноша взял с собой спальный мешок, палатку, рюкзак, продукты.
Его приметы: рост 175 см, темные волосы, носит бороду.
Был одет: зеленая куртка. С собой был рюкзак оранжевого цвета.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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