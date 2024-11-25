Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Латвии Александра Сверчкова.

По официальным данным прокуратуры ДНР, бывший латвийский спортсмен заочно обвиняется по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте".

По версии следствия, в период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку.

В октябре 2023 года Сверчков добровольно перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

"Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 1,2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Сверчков объявлен в международный розыск. В отношении гражданина Латвии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как уже сообщалось ранее, в начале ноября прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Латвии Кристса Анцанса, также обвиняемого за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Также в начале сентября этого года прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по этой же статье в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши, а в октябре — в отношении 29-летнего гражданина ЛР Улвиса Бекериса.

Кроме того, в конце августа Генпрокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

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