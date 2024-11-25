Рижский городской суд приговорил 92-летнего водителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы за совершение трагического дорожно-транспортного происшествия в Риге, районе Торнякалнс, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и лишил его водительских прав на пять лет.

Назначенное судом наказание существенно не отличается от того, которое в ходе судебных прений запрашивал представитель обвинения, поэтому прокурор не планирует запрашивать полный текст приговора.

9 декабря прошлого года на улице Елгавас произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль, управляемый тогда еще 91-летним мужчиной, сбил девочку 2007 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе, а затем наехал на другого молодого человека.

Обвиняемый, управляя транспортным средством, не соблюдал требования правил дорожного движения, не действовал таким образом, чтобы предотвратить опасные или препятствующие движению ситуации, а также не сделал все возможное для предотвращения угрозы другим участникам дорожного движения, особенно пешеходам, которые являются менее защищенными участниками.

Обвиняемый своевременно не снизил скорость и не остановил транспортное средство перед нерегулируемым пешеходным переходом, продолжив движение и не уступив дорогу девочке, которая в тот момент пересекала проезжую часть по переходу и имела преимущество.

В результате автомобиль обвиняемого сбил несовершеннолетнюю девочку, которая скончалась от полученных травм.

После наезда на пешехода водитель выехал на тротуар, где сбил еще одного человека и врезался в скамейку.

На момент происшествия водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него была действующая медицинская справка на управление транспортным средством.

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