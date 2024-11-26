В минувшее воскресенье в волости Диклю Валмиерского края произошла трагическая авария: водитель потерял контроль над управлением, в результате чего автомобиль Audi съехал с грунтовой дороги и перевернулся на крышу. В ДТП погиб 3-летний пассажир.

По данным Degpunktā, местные жители указывают, что в зимнее время аварии на этом участке дороги далеко не редкость. Зимой грунтовая дорога превращается практически в каток. Кроме того, в этом месте протекает речка Зунда, которая никак не огорожена.

Выяснилось также, что ночью в этом же месте, но по другую сторону дороги произошло еще одно ДТП — там машина съехала в пруд.

"На месте происшествия констатировали, что в кювете находится машина. На обочине было четыре человека, которые выбрались из машины. Одному лицу оказывалась медицинская помощь. Это делали и люди, которые проезжали мимо места аварии, и сотрудники полиции, которые первыми прибыли на место происшествия", - отметил представитель Госполиции Янис Багатс.

Прибывшие позже бригады Службы неотложной медицинской помощи приступили к оказанию неотложной помощи, однако спасти одного из пострадавших детей они не смогли. В полиции отметили, что медики боролись за жизнь 3-летнего малыша около часа.

По делу начат уголовный процесс.

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