В минувший понедельник в Елгаве произошла авария, в которой пострадал ребенок.
По данным полиции, в 08.20 женщина, управлявшая Peugeot, не пропустила ехавший по главной дороге Ford, в результате чего произошло столкновение.
От полученного удара Ford сбил несовершеннолетнюю девочку, после чего машина оказалась в кювете.
Пострадавшему ребенку оказана медицинская помощь. По делу начат административный процесс.
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