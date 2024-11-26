В минувший понедельник в Елгаве произошла авария, в которой пострадал ребенок.

По данным полиции, в 08.20 женщина, управлявшая Peugeot, не пропустила ехавший по главной дороге Ford, в результате чего произошло столкновение.

От полученного удара Ford сбил несовершеннолетнюю девочку, после чего машина оказалась в кювете.

Пострадавшему ребенку оказана медицинская помощь. По делу начат административный процесс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !