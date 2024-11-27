25 ноября в Елгаве неизвестные юные злоумышленники, на которых были маски, закинули ребенку в карман горящую петарду. Ребенок получил травму. Об этом в соцсети Facebook сообщила читательница Дайга.

"Вчера, 25.11.2024, около 15.10, в Елгаве, во внутреннем дворе по улице Католю 10B – на игровой площадке Hesburger, двое неустановленных лиц, на которых в этот момент, были маски, закрывающие лица нападавших, закинули в карман куртки моего сына горящую петарду, которая нанесла и эмоциональную, и физическую травму. Также нанесен и материальный ущерб", - написала мама пострадавшего ребенка в соцсети.

Она призывает рассмотреть внимательно силуэты людей на фото, а затем передать эту информацию родителям ребенка, чтобы помочь им идентифицировать злоумышленников.

В Госполиции порталу Delfi подтвердили, что этот случай в Елгаве был зарегистрирован.

По делу начат процесс об административном нарушении.

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