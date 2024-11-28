Сотрудники Рижского Пардаугавского участка полиции в рамках борьбы с наркопреступлениями задержали в Пардаугаве дилера, у которого в общей сложности 15 кг наркотических и психотропных веществ, включая амфетамин, кетамин и кокаин.

Кроме того, в ноябре был задержан еще один мужчина, у которого при проверке автомобиля нашли и изъяли 300 граммов амфетамина.

По данным Госполиции, в ходе оперативных мероприятий полиция вышла на 31-летнего жителя Пардаугавы и 25 октября его удалось задержать. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Во время следственных действий, проведенных на улице Дзелзавас, у мужчины изъяли 4,8 кг наркотических веществ. А во время обыска по месту жительства подозреваемого на Виенибас гатве нашли еще 10.2 кг наркотиков. Помимо амфетамина, кетамина и кокаина стражи порядка обнаружили также различные наркотические и психотропные таблетки.

В ходе следствия полиция также установила, что задержанный торговал наркотиками по всей Латвии. Следствие по делу продолжается.

В свою очередь, 22 ноября сотрудники Рижского Пардаугавского участка полиции при поддержке сотрудников Управления реагирования полиции Рижского региона остановили на перекрестке улиц Бикерниеку и С. Эйзентштейна автомобиль, при проверке которого нашли 300 граммов амфетамина.

В рамках расследования задержан ранее судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина 1986 г.р. По делу также начат уголовный процесс.

В Госполиции также подчеркнули, что нынешней осенью сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции задерживали наркодилеров и изымали наркотики и в других микрорайонах Риги, а также в других городах Латвии.

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