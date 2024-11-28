Футбольные болельщики из Греции, приехавшие в Ригу поддержать ФК PAOK из Салоников, проследовали сегодня по улицам Риги в сопровождении нарядов полиции.
Как отмечают очевидцы, марш болельщиков сопровождался громкими речевками и песнями. Госполиция сопроводила фанатов до стадиона Daugava, где сегодня в 119.45 начался матч между ФК PAOK и рижским ФК RFS.
По подсчетам полиции, на стадионе могут присутствовать до тысячи греческих поклонников греческого футбольного клуба.
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