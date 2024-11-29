На прошлой неделе в Даугавпилсе у мужчины 1966 года рождения, подозреваемого в незаконном предоставлении телевизионных услуг, сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции провели санкционированный обыск. Против мужчины возбужден уголовный процесс.

По предварительной информации, мужчина устанавливал оборудование в Даугавпилсе и в Аугшдаугавском крае, позволяя пользователям смотреть телевизионные программы, трансляция и распространение которых запрещены на территории Латвии Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP).

В ходе расследования полиция установила, что нелегальные телевизионные услуги в разные периоды времени предоставлялись примерно 130 абонентам. Кроме того, были проведены обыски у лиц, которым подозреваемый, возможно, оказывал эти услуги. По адресам были обнаружены нелегальные IP-телевизионные и спутниковые системы. Известно, что трансляция незаконного телевидения для абонентов была прекращена.

В рамках возбужденного уголовного процесса Государственная полиция продолжает досудебное расследование. Дело квалифицировано по первой части статьи 148 Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за нарушение авторских и смежных прав, если этим причинен существенный ущерб. Наказание за такое нарушение может включать лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латгальского регионального управления продолжат целенаправленную работу по борьбе с распространением нелегального телевидения, как и ранее.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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