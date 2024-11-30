Fоtо: Valsts policija

Юрмальский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Марка Миллера (2009 г.р.).

Юношу в последний раз видели в ночь на 30 ноября, когда он вышел из своего дома в Юрмале, на Вентспилсском шоссе и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост 170 см, худощавый, волосы короткие светлые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка с капюшоном, черные ботинки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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