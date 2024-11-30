Сотрудники польской полиции задержали в Кракове двух вандалов, разрисовавших ограду возле исторической базилики. Теперь им придется отвечать перед судом. За вандализм им грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным польских СМИ, в ночь на 24 ноября полицейские, патрулирующие исторический центр Кракова, заметили хулигана, который разрисовывал ограду исторической базилики.

Увидев полицию, мужчина уронил баллончик с краской на тротуар, а его подруга спрятала баллончик с краской в ​​сумочке.

Задержанного 23-летнего гражданина Австрии и его 20-летнюю подругу из Латвии доставили в полицейский участок.

У мужчины на руках и одежде была черная краска, а у его подруги на куртке были заметны следы белой краски. На допросе они оба признались, что они разрисовали церковную ограду. Однако объяснить мотивы своих действий они не смогли.

В данный момент хулиганам предъявлены обвинения в разрушении памятника, за что им по польскому законодательству грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

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