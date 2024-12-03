Жительница Курземе стала жертвой "романтического мошенничества", в результате которого фейковый поклонник выманил у пенсионерки более 6000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В первый день декабря в Курземское региональное управление Госполиции поступило заявление от жительницы Приекульской волости, которая стала жертвой мошенников. Женщина утверждает, что ей в приложении Facebook Messenger написал мужчина с целью познакомиться. Переписку оба продолжили в приложении Whatsapp и мужчина пообещал переехать к женщине.

Мошенник длительное время обманывал женщину, выдавал себя за таможенников, требуя растоможить отправленную поклонником посылку. В другой раз он связался с женщиной, выдав себя за врача и утверждая, что воздыхатель женщины попал в больницу и ему нужны деньги на операцию. Переписка велась на протяжении длительного периода времени и мужчина выманил у женщины более 6000 евро.

Переписка велась на латышском языке, однако полиция установила, что мошенники использовали компьютерный переводчик.

В связи со случившимся начат уголовный процесс.

Как сообщили в Госполиции, в таких случаях, которые в полиции называют "романтическим мошенничеством", мошенники со временем завоевывают доверие женщин, обещают скоро приехать в гости и сделать все, чтобы они были счастливы и чувствовали себя любимыми. Не только в упомянутом выше случае, но и в других случаях такая переписка обычно заканчивается негативно – как только мошенник получает необходимую сумму денег, любое общение с жертвой прекращается, причиняя тем самым не только душевную боль, но и финансовые проблемы.

Чтобы не пережить неприятные моменты, Госполиция призывает жителей быть осторожными и не быть слишком доверчивыми при общении с незнакомыми людьми. Также Госполиция напоминает, что нельзя раскрывать свои персональные данные третьим лицам.

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