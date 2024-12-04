Земгальский районный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы и четырем годам пробационого надзора за сексуальное использование своей несовершеннолетней приемной дочери, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Обвиняемый в период с июля 2019 года до июля 2021 года, проживая в совместном домохозяйстве со своей женой и ее дочерью, не достигшей 16-летнего возраста, использовал моменты, когда находился с девочкой вдвоем и никто не мешал его противоправным действиям, совершал с ребенком действия сексуального характера.

Кроме того, обвиняемый загрузил и хранил на своем телефоне сделанную им самим и скачанную из интернета фотографим с детской порнографией.

В результате противоправных действий обвиняемого сексуальная неприкосновенность, нравственность, нормальное физическое и психическое развитие потерпевшей оказались под угрозой.

Прокурор Восточно-Земгальской прокуратуры удовлетворена вынесенным судом приговором и не намерена просить суд о подготовке полного приговора.

Обвиняемый может обжаловать приговор в Земгальском окружном суде.

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