В среду, 4 декабря, в 16.48 в волости Лаункалнес Смилтенского края на 128-м километре трассы Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) произошло столкновение легкового автомобиля SEAT и грузовика Volvo.
По предварительной информации Госполиции, легковой автомобиль сначала столкнулся с диким животным, а затем выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик.
В результате дорожно-транспортного происшествия у легкового автомобиля полностью разворочен передний капот. Пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.
По данному инциденту в Смилтенском крае начат административный процесс.
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