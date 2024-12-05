В среду, 4 декабря, в 16.48 в волости Лаункалнес Смилтенского края на 128-м километре трассы Рига - Сигулда - граница Эстонии (Вецлайцене) произошло столкновение легкового автомобиля SEAT и грузовика Volvo.

По предварительной информации Госполиции, легковой автомобиль сначала столкнулся с диким животным, а затем выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик.

В результате дорожно-транспортного происшествия у легкового автомобиля полностью разворочен передний капот. Пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

По данному инциденту в Смилтенском крае начат административный процесс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !