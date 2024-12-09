Рижское региональное управление полиции разыскивает Александра Особского, который 9 декабря вышел из своего дом а в Улброке по улице Торня и пропал.
У подростка могут наблюдаться проблемы со здоровьем.
Его приметы: рост 171 см, худой, волосы рыжие.
Был одет: темно-зеленая куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки, сине-белая шапка с пумпоном.
Информацию о разыскиваемом просьбы сообщать по телефону 110.
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