В минувший вторник в Риге, на перекрестке улиц Илукстес и Каменю по вине нетрезвого водителя произошла авария, в результате которой лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Как отмечает Degpunktā, ДТП случилось около 09.00: водитель, находившийся за рулем Volvo, не справился с управлением, в результате чего автомобиль снес фонарный столб и забор, огораживающий территорию частного дома.

В полиции также напомнили, что водитель, управляя автомобилем в подпитии, рисковал не только собственной жизнью, но и представлял угрозу для других участников движения.

По данным пресс-центра Госполиции, в организме водителя констатировали 1,8 промилле алкоголя. По делу начаты уголовный и административный процессы.

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