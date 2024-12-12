В Салдусском крае в среду утром автомобиль сбил пожилого человека, сообщили в Госполиции.

В полицию поступила информация о том, что в Лутриньской волости Салдусского края автомобиль наехал на пешехода. По первоначальной информации, управлявший автомобилем Volvo мужчина наехал на пожилого человека, который передвигался по проезжей части дороги.

На месте происшествия также было установлено, что транспортное средство Volvo не было оборудовано шинами, предназначенными для езды в зимних условиях, а глубина протектора задней левой шины составляет 1,99 мм. Кроме того, водитель транспортного средства не имеет прав на управление транспортными средствами.

В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.

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