В суд ДНР направлено уголовное дело в отношении 65-летнего гражданина Латвии Юриса Улманиса (на фото - слева), принимавшего участие в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в 2022 году Улманис в составе 49-го отдельного пехотного батальона "Карпатская Сечь" сухопутных войск ВСУ принимал участие в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ, получая за это вознаграждение.

Улманису было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Возбужденное в его отношении уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как уже сообщалось ранее, в ноябре прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего Александра Сверчкова, также обвиняемого за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Также в начале ноября текущего года прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по этой же статье в отношении 37-летнего гражданина Латвии Кристса Анцанса, чуть ранее — против 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши, а в октябре — в отношении 29-летнего гражданина ЛР Улвиса Бекериса.

Кроме того, в конце августа Генпрокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

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