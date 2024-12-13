С конца октября 2024 года, когда Рижская муниципальная полиция (РМП) ввела автоматизированный контроль разрешенной скорости на нетрафарированных машинах, в окрестностях столичных учебных заведений зафиксировано уже около 12 000 нарушений скоростного режима. Как отмечают в Рижской думе, водители неохотно соблюдают скоростной режим возле школ, где разрешенная скорость составляет 30 км/ч.

На основании анализа жалоб, поступивших в РМП при разработке маршрутов контроля скорости в столице, было принято решение сделать приоритетным соблюдение разрешенной скорости в окрестностях образовательных учреждений в утреннее время. Ставка на утро и день была сделана по причине того, что утром учащиеся едут в образовательные учреждения, а днем расходятся по домам.

По словам начальника Рижской муниципальной полиции Юриса Лукаса, РМП продолжает внедрять новые, современные решения для повышения безопасности в столице.

"Нетрафаретные автомобили для автоматизированного контроля разрешенной скорости – одно из решений эффективного использования современных технологий. Данное решение позволяет муниципальной полиции осуществлять качественный контроль правил дорожного движения в Риге, а также свести к минимуму количество сотрудников муниципальной полиции, занимающихся выявлением подобных нарушений и наказанием нарушителей, поскольку большая часть процессов автоматизирована".

Согласно статистике выявленных нарушений, с конца октября по середину декабря штраф был применен к более чем 700 водителям, которые ехали в районе учебных заведений со скоростью не менее 60 км/ч в зоне действия скоростного режима 30 км/ч (т. е. В два раза превышая допустимую скорость).

Как отмечают в Рижской муниципальной полиции, 87 водителей, нарушивших правила, ехали возле школ со скоростью не менее 70 км/ч.

Самая высокая зафиксированная скорость в зоне ограничения скорости до 30 км/ч составила 91,1 км/ч.

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