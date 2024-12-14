Сотрудники Земгальского регионального управления полиции завершили расследование по делу о краже, в рамках которого также были изъяты наркотики, нелегальные сигареты и оружие.

По данным полиции, 19 августа было получено сообщение о том, что в Елгаве, в один из домов через забор проник вор, похитивший вещи. По делу был начат уголовный процесс.

7 октября полиция провела задержание подозреваемого, у которого в ходе обыска нашли в доме незаконно хранящееся оружие, 51 патрон, 138 720 сигарет без акцизных марок или с белорусскими акцизными марками, 5,3376 гр марихуаны.

Подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции и был судим.

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