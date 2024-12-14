Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 7 декабря, в период с 17.30 до 17.50 в Риге, напротив дома номер 119 по улице Лачплеша.

В это время на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита женщина. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219782 или 110.

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