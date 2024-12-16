В воскресенье, 16 декабря, в торгово-развлекательном центре Akropole Rīga несколько десятков воров разграбили рождественскую елку, сделанную из упаковок чипсов Pringles, подтвердили агентству LETA представители центра.

Они опровергли слухи, что это было маркетинговой акцией магазина.

В Государственной полиции сообщили агентству LETA, что заявления о данном инциденте не поступали.

На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди перелезают через ограждение и забирают упаковки чипсов, а некоторые даже взбираются на конструкцию елки.

Управляющая компания торгового центра Akropole Rīga — SIA "M257", которая полностью принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Akropolis Real Estate B.V., согласно данным Firmas.lv.

В 2023 году SIA "M257" работала с оборотом в 22,973 миллиона евро, а прибыль компании составила 17,38 миллиона евро. Компания зарегистрирована в 2004 году, её уставный капитал составляет 66 359 674 евро.

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