Вечером 15 декабря, около 22.50 в Риге, на автозаправке Viada, что на улице Гунара Астрас, произошло ДТП — водитель, управлявший BMW X5, протаранил шкаф с газовыми баллонами и заградительный барьер, после чего сбежал с места аварии, бросив автомобиль.

Как видно на видео очевидца, водитель в момент аварии находился в автомобиле BMW X5 (2003 года выпуска). От удара у машины оказались повреждены три колеса, а в салоне сработала подушка безопасности.

Судя по характеру повреждений автомобиля и автозаправки, водитель перемещался на высокой скорости.

Полиция начала административный процесс, а также выясняет личность виновника аварии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !