Вечером 15 декабря, около 22.50 в Риге, на автозаправке Viada, что на улице Гунара Астрас, произошло ДТП — водитель, управлявший BMW X5, протаранил шкаф с газовыми баллонами и заградительный барьер, после чего сбежал с места аварии, бросив автомобиль.
Как видно на видео очевидца, водитель в момент аварии находился в автомобиле BMW X5 (2003 года выпуска). От удара у машины оказались повреждены три колеса, а в салоне сработала подушка безопасности.
Судя по характеру повреждений автомобиля и автозаправки, водитель перемещался на высокой скорости.
Полиция начала административный процесс, а также выясняет личность виновника аварии.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь