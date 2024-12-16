В минувшую субботу, 14 декабря, около девяти вечера, в одном из частных домов в Марупе полиция обнаружила три тела с огнестрельными ранениями. Все трое оказались членами одной семьи. Среди убитых — несовершеннолетнее лицо.

По предварительным данным, преступление мог совершить мужчина, тело которого также было найдено в доме. На данный момент все указывает на то, что сначала мужчина убил членов своей семьи, а затем совершил суицид.

Как сообщает программа Degpunktā, 48-летний мужчина застрелил 10-летнюю дочку и тещу, а затем выстрелил и в себя. Трагедия в доме разыгралась в то время, когда жена глав семейства отправилась за покупками.

На месте преступления полиция изъяла оружие, которое, скорей всего, было использовано для совершения преступления.

По делу начат уголовный процесс. От более подробных комментариев по этому делу Госполиция пока воздерживается.

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