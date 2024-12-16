В Саулкрастском крае произошло ЧП: за пределами полигона найден, возможно, учебный снаряд, который повредил имущество, принадлежащее третьему лицу.

В Национальных вооруженных силах (НВС) сообщили, что в их распоряжении нет информации о том, что в результате инцидента мог пострадать человек.

Как отмечает Degpunktā, хозяин собственности пояснил, что снаряд попал в хозпостройку, которая находится в нескольких метрах от дома. Снаряд пробил отверстие в деревянной стене постройки и повредил хранившиеся там вещи, однако не взорвался.

Информация поступила в распоряжение НВС от Госполиции. Расследованием ЧП занимается Военная полиция.

Дополнительную информацию по этому делу предоставят после выяснения обстоятельств.

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