В конце прошлой недели в Марупе в частном доме были застрелены три человека. По данным госполиции, при совершении этого преступления использовался пистолет ТТ.

Госполиция сообщает, что на месте преступления изъят, скорее всего, пистолет ТТ, но точная информация будет известна после проведения экспертизы. Оружие не было зарегистрировано на имя мужчины. Полиция выясняет, имело ли оно вообще регистрацию.

По данным Госполиции, стрельбу, предположительно, начал 48-летний мужчина. Погибли члены его семьи - женщина 1951 года рождения и девочка 2014 года рождения. По данным LETA, женщина является матерью мужчины, а девочка - его дочерью.

Мотивы преступления пока неясны. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции.

По предварительной информации, преступление, скорее всего, совершил мужчина, который был найден мертвым в частном доме. В настоящее время все указывает на то, что мужчина сначала убил двух членов своей семьи, а затем покончил с собой. Программа Degpunktā телеканала TV3 сообщает, что убийство произошло в тот момент, когда жена мужчины вышла за покупками.

Начат уголовный процесс по факту убийства при особо отягчающих обстоятельствах.

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