Юрмальский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Александра Уманцева, которого в последний раз видели 17 декабря, в 00.30, в Юрмале, на стоянке, что на улице Гулбенес 1а.
Мужчина ушел прогуляться и до сих пор не вернулся.
Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темные, на левой щеке небольшой шрам.
Был одет: черная обувь Adidas, белая рубашка с длинными рукавами, синие джинсы, светлая зимняя куртка.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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