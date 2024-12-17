Umancevs
Fоtо: Valsts policija

Юрмальский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Александра Уманцева, которого в последний раз видели 17 декабря, в 00.30, в Юрмале, на стоянке, что на улице Гулбенес 1а.

Мужчина ушел прогуляться и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост 174 см, среднего телосложения, волосы темные, на левой щеке небольшой шрам.

Был одет: черная обувь Adidas, белая рубашка с длинными рукавами, синие джинсы, светлая зимняя куртка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

Fоtо: Valsts policija

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