Частный самолет Beechcraft, зарегистрированный в Литве и направлявшийся в Псков (Россия), был задержан в аэропорту Хельсинки в начале декабря за возможное уклонение от санкций, сообщил в среду Отдел расследований LRT.

Задержанный в Финляндии самолет во вторник еще не вылетел. Хотя финские должностные лица не дали никаких комментариев, они не отрицают факт, что литовский самолет был задержан.

Продать самолет новым владельцам помог работающий в Литовском агентстве транспортных компетенций Ритис Дулинскас, а в Россию его пилотировали граждане Литвы и Латвии.

Один из них - Робертас Пяткус, который участвовал в перелете самолета, который впоследствии продавался в Москве, из аэропорта Каунаса в Россию в апреле прошлого года, а также в истории с самолетом Cessna, задержанным в Паланге в марте прошлого года.

По данным Отдела расследований LRT, самолет с литовской регистрацией LY-ARA был продан в Вильнюсе, а в объявлениях упоминались Дулинскас и компания Aviacom, в которой ему принадлежит 50% акций.

Дулинскас заявил LRT, что не имеет отношения к самолету, и утверждал, что помог приятелю продать транспортное средство. Он уточнил, что самолет купил гражданин Латвии, который, возможно, выступал в качестве посредника, в покупке также участвовала неназванная кипрская компания.

Гражданин Латвии Робертс Климовичс подтвердил LRT, что был посредником при покупке задержанного самолета, и рассказал, что самолет был куплен его родственниками в Латвии, а сам он полетел в Россию, чтобы добраться до Казахстана. Он уже сообщил, что связался с финской прокуратурой по поводу задержания самолета.

Связаться с Пяткусом LRT не удалось.

В прошлом году Отдел расследований LRT сообщал о нескольких случаях попыток использования воздушного пространства Литвы и аэропортов в Европе для перегона самолетов, проданных покупателям в России. В результате с мая прошлого года действует более строгий порядок для некоммерческих полетов.

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