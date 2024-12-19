Верховный суд отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о Золитудской трагедии в части, касающейся инженера-строителя Иварса Сергетса, поскольку из обвинительного заключения необоснованно был исключен ряд обстоятельств, сообщили агентству LETA в суде. Также по той причине отменены оправдательные приговоры еще против четырех обвиняемых. Дело будет повторно пересмотрено в Рижском окружном суде.

В свою очередь в части относительно проводившего строительную экспертизу проекта Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша, осуществлявшего строительный надзор Мартиньша Драудиньша и бывшего заместителя начальника Рижской городской строительной инспекции Яниса Балодиса оправдательный приговор отменен из-за недостаточной аргументации отклонения доказательств, обосновывавших обвинение.

В отношении остальных подсудимых оставлен в силе прежний приговор.

Окружной суд признал Сергетса виновным в нарушении строительных норм и причинении смерти по неосторожности. ВС отменил приговор в этой части по двум причинам.

Во-первых, окружной суд не привел оснований для исключения из обвинения допущенных в процессе строительства нарушений, когда подсудимый выполнял функции авторского надзора.

В частности, как указал ВС, не была дана оценка тому факту, что подсудимый не предотвратил неправильное использование болтов и гаек при соединении ферм, а также не проверил натяжение болтов и прочность сварки.

Во-вторых, окружной суд не обосновал, почему последствия нарушения строительных норм не были распространены на риски для жизни и здоровья спасателей. Окружной суд должен был проанализировать, привело ли нарушение строительных норм к необходимости проведения спасательных работ, и только после этого делать выводы о причинно-следственной связи.

Согласно постановлению ВС, при назначении наказания подсудимому Сергетсу окружной суд не учел характер совершенных преступлений и причиненный вред, а также не принял во внимание установленную законом цель наказания. Суд не принял во внимание, что подобные преступные деяния обладают особой степенью вредоносности, и за них должно быть назначено соответствующее наказание.

Оправдательный приговор в отношении подсудимых Гулбиcа, Кумпиньша, Драудиньша и Балодиса ВС отменил, так как окружной суд должен был принять во внимание нормативные акты, определяющие рамки выполнения их профессиональных обязанностей. Также окружной суд должен был указать причины, почему отклонил обосновывающие обвинение доказательства.

Дело будет повторно рассматриваться в Рижском окружном суде.

Как сообщалось, ранее суды двух первых инстанций признали виновным в обрушении супермаркета "Maxima" в Золитуде только инженера-строителя Ивара Сергетса. Суд первой инстанции приговорил его к шести годам лишения свободы, а апелляционный суд добавил к этому сроку еще шесть месяцев лишения свободы. Также было принято решение взыскать с Сергетса 5,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба и запретить работать по профессии в течение пяти лет.

Остальных подсудимых суд оправдал.

На приговор суда первой инстанции был подан апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба адвоката Сергетса и более 50 апелляций от потерпевших и их представителей.

Прокуратура просила окружной суд удовлетворить апелляционный протест и отменить оправдательный приговор в отношении подсудимых Андриса Гулбиса, архитектора Андриса Калинки, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, бывшего специалиста отдела строительного надзора юридического отдела строительной инспекции Марики Трейи, замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой, Яниса Балодиса и сотрудницы ООО "Maxima Latvija" Инны Шуваевой.

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета "Maxima" в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения.

Эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкцию крыши супермаркета, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

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