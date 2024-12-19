В минувшую среду Госполиция получила сообщение о том, что 18 декабря, около 15.00 в волости Пелечу Прейльского края, на 53-м км дороги Виляны -Прейли — Шпоги произошла серьезная авария.

Как отметили в полиции, с дороги съехал и перевернулся грузовой автомобиль Scania с прицепом.

По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную для погодных условий скорость, в результате чего не справился с управлением.

Грузовик съехал с проезжей части и перевернулся на крышу.

За рулем автомобиля находился иностранец. По делу начат административный процесс.

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