В минувшую среду Госполиция получила сообщение о том, что 18 декабря, около 15.00 в волости Пелечу Прейльского края, на 53-м км дороги Виляны -Прейли — Шпоги произошла серьезная авария.
Как отметили в полиции, с дороги съехал и перевернулся грузовой автомобиль Scania с прицепом.
По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную для погодных условий скорость, в результате чего не справился с управлением.
Грузовик съехал с проезжей части и перевернулся на крышу.
За рулем автомобиля находился иностранец. По делу начат административный процесс.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь