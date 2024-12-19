Курземское региональное управление полиции разыскивает Марциса Ясукайтиса, которого в последний раз видели 16 декабря, когда он выходил из своего дома в Кулдиге.
Его приметы: рост 176 см, худощавый, волосы короткие, темные.
Был одет: худи черного цвета, синие джинсы, белые кеды.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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