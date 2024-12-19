В ночь на вторник, 17 декабря, при патрулировании городскиз улиц сотрудники Видземского управления Рижской муниципальной полиции заметили в конце улицы Дзелзавас припаркованный автомобиль: в салоне машины за рулем спал водитель, при этом двигатель Volvo работал.

Среагировав на ситуацию, сотрудники РМП подъехали к подозрительному автомобилю. Во время разговора у сотрудников полиции возникли подозрения в трезвости водителя, поскольку от него исходил запах алкоголя, а его речь была бессвязна.

На просьбу отключить двигатель водитель убрал ногу с педали тормоза и попытался скрыться. Однако попытка не увенчалась успехом. Водителя задержали и передали вызванной на место происшествия Госполиции.

При проверке в организме мужчины констатировали рекордное опьянение - 5,34 промилле. По делу начато расследование.

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