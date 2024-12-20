В четверг утром в Ляэне-Вирумаа автобус с военнослужащими попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 11 человек.

Авария произошла в 07.36 утра в волости Кадрина на 18-м километре дороги Тапа-Лообу, где 62-летний мужчина, управляя эвакуатором Mercedes-Benz, вытаскивал из кювета на дорогу автомобиль BMW, сообщили BNS в Департаменте полиции и пограничной охраны.

В этот момент в эвакуатор врезался автобус Scania, которым управлял 60-летний мужчина.

В автобусе находились военнослужащие Сил обороны, 11 из которых, по предварительным данным, получили травмы, шестерым из них была оказана первая помощь сотрудниками "скорой помощи", а пятерых доставили в отделение неотложной помощи для дальнейшего обследования.

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