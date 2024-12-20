Литовское бюро криминальной полиции подозревает писателя Дайлюса Даргиса в сотрудничестве с главами наркомафии Рокасом Карписом и Виргиниюсом Лабутисом. Правда, ему никакие обвинения не предъявлены, Даргиса только уведомили, что он не должен общаться с некоторыми лицами. Сам Даргис сказал Delfi, что все, что говорит полиция – дезинформация и клевета за статьи с критикой правоохраны.

Литовская полиция сообщила, что писатель Даргис сотрудничал с Лабутисом, которого считают босом международной наркомафии. По данным полиции, писатель клеветал на полицию, чтобы помочь наркомафии. "Целью была дискредитация Бюро криминальной полиции как надежное ведомство. Регулярно предоставлялась не соответствующая реальности информация, была попытка инициировать расследования", – сказал глава ЛБКП Арунас Масколюнас.

По его словам, Даргис своими действиями пытался помочь боссам наркомафии избежать ответственности, мешал работе криминалистов. Писатель информировал представителей преступного мира о своей работе и общении с сотрудниками полиции. "Зафиксированы факты, когда Даргис, пользуясь своей профессией и статусом, завязывал контакты в правоохране, манипулировал информацией, выполнял прямые указания лидеров преступных группировок и компрометировал действия одних группировок перед другими", – прибавил глава ЛБКП.

Сам Даргис сказал Delfi, что это клевета и дезинформация.

Лабутис в октябре был арестован в Колумбии. Его подозревают в крупной контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европу. Его передали Литве. Виргиниюс Балтушис был задержан в Колумбии в конце сентября по международному ордеру Интерпола. Этого человека искали в 195 странах мира. В октябре его передали Германии, сейчас он уже ждет суда в Литве.

"Его подозревают в контрабанде и торговле наркотиками", - сказала представитель прокуратуры Эляна Мартинонене. Его подозревают в доставке в Литву 3 кг кокаина (на черном рынке такое количество наркотиков стоит 3 млн. евро).

В отношении Лабутиса санкции ввели США. Рокас Карпис (ранее Карпавичюс) – сын скончавшегося в 2019 г. миллионера Раймондаса Карпавичюса.

Даргиса подозревают в торговле влиянием, он на месяц был задержан 19 сентября, однако потом освобожден из-под ареста, ему назначили другие меры пресечения.

Delfi уже писал, что Даргиса вместе с сообщниками, бывшим сотрудником "Араса" Юронасом и судимым за коррупцию адвокатом Юшинскисом обвиняют в том, что они вымогали у каунасца Тадаса Каспутиса 200 000 евро в обмен на решение проблем путем подкупа правоохраны.

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