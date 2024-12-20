По информации польских СМИ, утром 13 декабря неподалеку от города Радошин (Свебодзинский повят, Любушское воеводство Польши) с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль Volkswagen Passat.

В момент аварии в салоне машины, которая направлялась из Германии в Латвию, ехали девять человек – трое взрослых и шестеро детей.

Представитель местной полиции Марцин Руциньский сообщил, что автомобилем управлял 30-летний гражданин Латвии. Пассажирами были жена водителя, его 20-летний брат и шестеро детей. Самому младшему два года, самому старшему — 11.

Двое детей с места ДТП доставлены в больницу.

На место происшествия прибыли пять пожарных машин, машины скорой помощи и полиция. Также в спасательных работах был задействован вертолет санитарной авиации.

Из-за аварии движение по дороге на несколько часов оказалось блокировано.

Fоtо: Policja Świebodzin с Straż Pożarna w Świebodzinie.

Fоtо: Policja Świebodzin с Straż Pożarna w Świebodzinie.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !