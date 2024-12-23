По информации ирландских СМИ, кокаин, который оценили в 840000 евро, нашли в автомобиле, принадлежащем 31-летнему латвийцу Рихарду М. Об этом сообщает The Irish Times.
Окружной суд Корка отправил гражданина Латвии под арест. С учетом тяжести обвинений ему отказали в освобождении под залог.
По данным ирландских СМИ, автомобиль остановили 18 декабря на дороге M8 в Гланмире.
Водителю предъявлены обвинения в хранении наркотиков с целью их дальнейшей продажи. Согласно ирландскому законодательству, за это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Кокаин был спрятан между багажником автомобиля и задними сидениями. Извлечь оттуда наркотики можно было лишь с использованием магнитного замка, который был у Рихарда М.
Следующее заседание суда по этому делу назначено на 27 декабря. Поскольку гражданин Латвии уже три года является безработным, суд ему выделил бесплатную юридическую помощь.