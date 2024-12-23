По информации ирландских СМИ, кокаин, который оценили в 840000 евро, нашли в автомобиле, принадлежащем 31-летнему латвийцу Рихарду М. Об этом сообщает The Irish Times.

Окружной суд Корка отправил гражданина Латвии под арест. С учетом тяжести обвинений ему отказали в освобождении под залог.

По данным ирландских СМИ, автомобиль остановили 18 декабря на дороге M8 в Гланмире.

Водителю предъявлены обвинения в хранении наркотиков с целью их дальнейшей продажи. Согласно ирландскому законодательству, за это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кокаин был спрятан между багажником автомобиля и задними сидениями. Извлечь оттуда наркотики можно было лишь с использованием магнитного замка, который был у Рихарда М.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 27 декабря. Поскольку гражданин Латвии уже три года является безработным, суд ему выделил бесплатную юридическую помощь.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !