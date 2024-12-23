В минувшую субботу, 21 декабря, около 18.00, в Зиепниеккалнсе произошел конфликт между двумя водителями, один из которых оказался таксистом компании Bolt.

Один из водителей ехал в это время по улице Валдекю и запечатлел происходящее на видеорегистратор.

На перекрестке с улицей Эбельмуйжас с одной из прилегающих улиц на ул. Валдекю выехал VW Passat компании Bolt. Поскольку у автора видео было преимущество при пересечении этого перекрестка, таксисту VW Passat нужно было его пропустить, однако тот выехал раньше.

После этого автор видео дальним светом посветил в сторону такси. Однако водитель Bolt не остался в долгу и стал неоднократно резко тормозить и маневрировать по полосам, чтобы автор видео не мог нормально проехать.

"Ничего мне не объяснил. Послал меня в грубой форме и очень далеко, показал средний палец и уехал", - сообщил автор опубликованного видео.

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