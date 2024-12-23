По делу о противоправных действиях в процессе уничтожения подакцизных товаров на скамье подсудимых оказались пятеро сотрудников Отдела по уплате акцизного налога Службы госдоходов во главе со своим руководителем Гиртсом Канепсом.

По информации программы de facto, согласно обвинительному заключению, сотрудники VID более года регулярно присваивали предназначенные для уничтожения алкоголь и сигареты, а до этого фальсифицировали акты уничтожения. Лишь один из бывших налоговых инспекторов частично признает свою вину.

Отдел по уплате акцизного налога Службы госдоходов был небольшим — в июне 2022 года в нем работало менее десяти сотрудников. Начальник управления Гиртс Канепс работает в ведомстве уже с 90-х годов. У нескольких его коллег за плечами десятилетний опыт работы в VID. На скамье подсудимых помимо самого Канепса оказались его коллеги: Галис Фелдманис, Дидзис Прикулис, Марис Пейпиньш, Виктор Кисилс, а также отец Фелдманиса — Алвис Фелдманис.

О задержаниях, которые провели сотрудники Управления внутренней безопасности VID, сообщалось летом 2022 года.

В то время Управление возглавлял нынешний руководитель Налогово-таможенной полиции Айгарс Прусакс, который заявил: "Управление внутренней безопасности смогло выявить эти случаи, усилив свои аналитические возможности, увидев риски в образе жизни отдельных работников VID, и конечно, получив дополнительную информацию (...) Конечно, следует отметить профессионализм коллег, работу в команде, которая смогла выполнить оперативную работу очень эффективно". По его словам удалось как зафиксировать сами преступления, так и найти места, где могли храниться нелегальные подакцизные товары.

Некоторые из задержанных сотрудников VID сразу после этого уволились, остальные лишились работы до конца 2022 года. Уже через год дело было передано в суд.

Прокурор Каспарс Чима рассказал, что в деле фигурируют 60 эпизодов за период с начала 2021 года по конец 2022 года. В каждом эпизоде "фальшивого уничтожения" участвовали по два оперативника в различных комбинациях.

"Процедура такова: коммерсант сдает в Службу госдоходов для уничтожения недействительный акцизный товар, который он не хочет продавать, ну, может быть, на бутылке повреждена этикетка или там какая-то царапина. Затем они договариваются о месте - это может быть склад, где эти подакцизные товары уничтожаются, и тогда наблюдать за этим процессом приходят два сотрудника Службы госдоходов, которые по сути и отвечают за то, чтобы все эти акцизные товары были уничтожены. Но, конечно, уничтожалось не все", - рассказывает прокурор.

Прокурор Чима отмечает, что уголовное дело было возбуждено не только за это: "Однако, скажем так, часть этих акцизных товаров инспекторы VID забирали для личного пользования, и собранные доказательства также свидетельствуют о том, что часть товаров, особенно сигареты, впоследствии были реализованы. На эти деньги также было куплено транспортное средство, поэтому в деле есть также и статья о легализации доходов".

По словам прокурора, дело основано не только на показаниях, но и на записях разговоров, полученных оперативным методом: "Слышно, например, как сотрудники Службы госдоходов отъезжают от места уничтожения товаров, а фоном слышно, как разбивают бутылки", - отметил Чима.

В день, когда состоялось судебное заседание, которое снимали журналисты de facto, на суде лично присутствоал только один из обвиняемых — Гатис Фелдманис, проработваший в ведомстве более 20 лет. Известно, что после задержания он провел под арестом несколько недель. Теоретически ему грозит самое суровое наказание, поскольку он также обвиняется в отмывании денег, полученных преступным путем. Однако он отвергает все обвинения в свой адрес.

Правда, свою вину в содеянном в этом деле отрицают не все. В частности, Марис Пейпиньш признал свою вину частично. Он подтвердил, что в течение полугода пять раз подписывал на полигоне акты уничтожения алкогольных напитков. При этом далеко не весь алкоголь при этом был уничтожен. Таким образом он нарушил закон, т. е. Подделал документ в корыстных целях, совершив преступление в группе и в корыстных целях.

У прокурора в деле также имеется длинный список напитков, за которые не был уплачен акцизный налог и которые представитель компании хранил у себя по месту жительства. Перечисление различных видов алкоголя и объема бутылок занимает в постановлении полторы страницы. Всего у него нашли более 40 бутылок, содержащих 10,3 литра абсолютного спирта

.Представитель этой компании признал свою вину, содействовал расследованию и получил штраф в размере 9300 евро. В другом случае человек получил столь же крупный штраф за фальсификацию актов по уничтожению табачных изделий совместно с двумя инспекторами Службы госдоходов.

Намеки на то, что дело сфабриковано с целью выгнать из ведомства хороших и честных специалистов, Прусак отвергает как необоснованные домыслы: "Прокуратура работает профессионально, идет постоянный контроль как на этапе оперативной деятельности, так и на стадии расследования.

Лица, признавшие свою вину перед судом, и приговоры анонимизированы - это свидетельствует о том, что преступления были. И очень хорошо, что государству больше не причиняется ущерб, а также сохранен престиж VID и страны в целом".

Единственное частное лицо среди обвиняемых — отец Гатиса Фелдманиса. Известно, что Алвис Фелдманис уже много лет является государственным чиновником - депутатом Бауской краевой думы и даже заместителем председателя думы. Ему предъявлено обвинение в фальсификации документов при предоставлении Департаменту безопасности дорожного движения

информации о правах собственности на транспортные средства, а также в незаконной деятельности с акцизными товарами, поскольку при обыске на территории его собственности были обнаружены блоки сигарет.

Прокурор Чима сообщил, что у Фелдманиса-старшего нашли не менее 30 блоков или более шести тысяч сигарет. Уголовная ответственность за незаконное хранение табачных изделий в значительном количестве начинается от 5000 сигарет или 25 блоков.

Алвис Фелдманис также отвергает обвинения в том, что подержанный BMW на самом деле купил его сын Гатис, легализовав тем самым средства, полученные преступным путем.

"А там было так: я дал сыну деньги за BMW, а те наличные не взяли, и поэтому их привезли обратно. И как по "закону подлости" на следующий день был обыск (…). Моя мама однажды потеряла в Банке "Балтия" 24 000 — 25 000. Поэтому в банки я не верю и храню деньги дома", - указал Алвис Фелдманис.

Напомним, что летом 2022 года в ходе обысков, проведенных в рамках этого дела, у подозреваемых были обнаружены крупные суммы денег, табачные изделия, а также более 1900 бутылок различных алкогольных напитков.

Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на январь 2025 года. Процесс продолжится в суде в течение весны следующего года.

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