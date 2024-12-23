В минувшую пятницу в Берлине, неподалеку от здания Рейхстага произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого бездомного латвийца избили и столкнули в Шпрее. Полиция расценивает это правонарушение как попытку убийства.

Как отмечают немецкие СМИ, драку на берегу реки заметили прохожие. По словам свидетелей, 38-летний мужчина несколько раз ударил 48-летнего оппонента, а затем столкнул в Шпрее.

Упавший в воду мужчина не смог самостоятельно добраться до берега, и его пришлось спасать федеральной полиции и водной полиции Берлина. Бездомного из Латвии доставили в больницу на стационарное лечение с переохлаждением.

Подозреваемого — 38-летнего поляка — вскоре удалось неподалеку от места происшествия.

По словам представителя полиции, следователи предполагают, что преступление было совершено с целью убийства. В минувшую субботу мужчина, который также оказался бездомным, предстал перед следственным судьей окружного суда Тиргартена. По требованию прокурора суд выдал ордер на арест обвиняемого.

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