Рижское региональное управление полиции разыскивает Байбу Капаркалею (1981 г.р.).
В последний раз женщину видели в Саулкрасты.
Была одета: светлая вязаная шапочка, черное длинное пальто, черные брюки, белая спортивная обувь.
Ее приметы: рост 167 см, худощавая, волосы светлые, глаза голубые.
Информацию просьбы сообщать по телефону 112.
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