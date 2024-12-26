Kaparkaleja
Fоtо: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Байбу Капаркалею (1981 г.р.).

В последний раз женщину видели в Саулкрасты.

Была одета: светлая вязаная шапочка, черное длинное пальто, черные брюки, белая спортивная обувь.

Ее приметы: рост 167 см, худощавая, волосы светлые, глаза голубые.

Информацию просьбы сообщать по телефону 112.

Fоtо: Valsts policija

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь