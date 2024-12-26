85 пьяных водителей и четыре человека под воздействием наркотиков - таковы результаты усиленных рейдов Государственной полиции во время праздничных выходных. Большинство водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения - более 1,5 промилле. За минувшие сутки больше всего людей было проверено в Рижском регионе. Утром в четверг, 26 декабря, журналисты Латвийского телевидения отправились на рейд вместе со стражами порядка, сообщает LSM.lv.

В праздничный период полиция работает в усилинном режиме. Во второй день Рождества на восточной магистрали проверяли каждого проезжающего мимо водителя.

Полицейские желают каждому водителей счастливого Рождества. В то время, пока на проверке присутствовало Латвийское телевидение, никто не был пойман в состоянии алкогольного опьянения.

"Сегодняшний день для этого экипажа был относительно спокойным. Было проверено около 400 водителей. К счастью, никто не сел за руль в нетрезвом состоянии, но если сравнивать со вчерашними проверками, когда было проверено в целом 7000 водителей, то более 20 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил младший инспектор 2-го отдела Бюро реагирования Рижского регионального управления Госполиции Гатис Анисимов.

В целом, статистика этих праздничных выходных довольно печальна: с 20 по 26 декабря было поймано 85 пьяных водителей и четыре водителя сели за руль под воздействием наркотиков. Один из них также был пойман экипажем Анисимова несколько дней назад.

"Водитель, увидев экипаж на Бривибас гатве, повернул в противоположном направлении и попытался уехать от нас. Он выпрыгнул из машины и попытался убежать. Поймали, успешно задержали и выяснили, что у водителя нет прав, он был их лишен, и находился в состоянии наркотического опьянения", - пояснил Анисимов.

Госполиция будет продолжать проверять водителей в усиленном режиме еще неделю - до 2 января.

Чаще всего попадаются автоводители с высоким уровнем концентрации промилле 1,5 промилле, затем идет группа с низким уровнем промилле - от 0,5 до 1 промилле, и меньше всего водителей было поймано с уровнем опьянения от 1 до 1,5 промилле.

Если расматривать возрастные группы, то чаще всего под воздействием запрещенных веществ оказывались водители в возрасте от 31 до 50 лет, за ними следуют автоводители старше 50 лет и водители моложе 30 лет.

Полиция призывает всех участников дорожного движения быть ответственными и защищать себя и других от последствий необдуманных действий. Полиция также призывает сообщать о случаях, когда водитель пытается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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