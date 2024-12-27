В праздничный период возле каунасского "Акрополиса" работали воры. Сообщается, что были ограблены праздничные домики на Рождественской ярмарке.

"Все праздничные домики возле Акрополиса разграблены", — сообщил читатель.

"Каунасский "Акрополис" не является организатором Рождественской ярмарки под открытым небом, которая находится на земельном участке, принадлежащем Каунасскому городскому самоуправлению. Мы сотрудничаем с чиновниками и готовы предоставить им всю необходимую помощь и информацию", - прокомментировала ситуацию менеджер каунасского "Акрополиса" Бригита Куодите.

При обращении в Главный комиссариат полиции Каунасского района дежурный уточнил, что в ночь на 24 декабря после вскрытия замка был взломан один из домиков, расположенных недалеко от Каунасского "Акрополиса".

Материальный ущерб составляет чуть более 200 евро.

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